«Искренне сожалею»: Востоковед Сатановский извинился перед Марией Захаровой

При этом 21 октября Сатановский не жалел о сказанном и говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «поступил абсолютно грамотно со своей колокольни».

Ранее Сатановский в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману раскритиковал позицию МИД России по палестино-израильскому конфликту. По данным «Коммерсанта», он, в частности, назвал официального представителя МИД РФ Марию Захарову «сильно выпивающей» женщиной легкого поведения, а замминистра иностранных дел Михаила Богданова «сильно спившимся»,

