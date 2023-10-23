«Искренне сожалею»: Востоковед Сатановский извинился перед Марией Захаровой

Востоковед Евгений Сатановский, уволенный с канала «Соловьев LIVE» после оскорбления российских дипломатов, извинился за сказанное.

«Искренне сожалею. Это были неуместные эмоции в связи с ситуацией в регионе. Повинную голову меч не сечет», - написал Сатановский в Telegram, попросив принять эти слова «в качестве извинений».

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При этом 21 октября Сатановский не жалел о сказанном и говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «поступил абсолютно грамотно со своей колокольни».

Ранее Сатановский в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману раскритиковал позицию МИД России по палестино-израильскому конфликту. По данным «Коммерсанта», он, в частности, назвал официального представителя МИД РФ Марию Захарову «сильно выпивающей» женщиной легкого поведения, а замминистра иностранных дел Михаила Богданова «сильно спившимся»,

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:СкандалМария ЗахароваЕвгений Сатановский

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