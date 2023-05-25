МИД Финляндии потребовал от банков информацию о депозитах россиян
25 мая 202316:44
МИД Финляндии обязал банки страны предоставить до 27 мая информацию о депозитах граждан России и Белоруссии на сумму свыше 100 тысяч евро. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
Отчеты необходимо предоставить в соответствии с регламентом Европейского банковского управления до 27, отмечается в сообщении.
Ранее СМИ сообщили о планах Росмониторинга обязать банки указывать номер паспорта или ИНН адресата денежных переводов.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru