МИД Финляндии потребовал от банков информацию о депозитах россиян

МИД Финляндии обязал банки страны предоставить до 27 мая информацию о депозитах граждан России и Белоруссии на сумму свыше 100 тысяч евро. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

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Отчеты необходимо предоставить в соответствии с регламентом Европейского банковского управления до 27, отмечается в сообщении.

Ранее СМИ сообщили о планах Росмониторинга обязать банки указывать номер паспорта или ИНН адресата денежных переводов.

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ФОТО: РИА Новости
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