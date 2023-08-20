Захарова напомнила об игнорировании Западом убийства Дугиной

Дипломат отметила, что профильные международные организации и правозащитные институты не отреагировали на террор в отношении представителей российских СМИ.

«Лицемерие, деление на «плохих» и «хороших», «своих» и «чужих» журналистов – вот что превалирует в деятельности этих структур», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Представитель внешнеполитического ведомства обратила внимание на грубое нарушение прав российских журналистов и использование против них террористических методов.

Именем Дарьи Дугиной назовут улицу в Донецке. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает «Радиоточка НСН».

