Захарова напомнила об игнорировании Западом убийства Дугиной
Международные организации полностью проигнорировали убийство журналистки Дарьи Дугиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что профильные международные организации и правозащитные институты не отреагировали на террор в отношении представителей российских СМИ.
«Лицемерие, деление на «плохих» и «хороших», «своих» и «чужих» журналистов – вот что превалирует в деятельности этих структур», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Представитель внешнеполитического ведомства обратила внимание на грубое нарушение прав российских журналистов и использование против них террористических методов.
Именем Дарьи Дугиной назовут улицу в Донецке. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru