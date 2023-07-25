Следком установил полицейского, собиравшего информацию о семье убитой Дарьи Дугиной

Дугина погибла в августе прошлого года в результате взрыва автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, за ее убийством стоят спецслужбы Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ведомство установило исполнителя преступления — гражданку Украины Наталью Вовк.

Как отметил Бастрыкин, правоохранители выявили распространивших информацию о семье Дугиных.

«Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В отношении Рыбина и Чоудхури расследование находится на завершающей стадии», — рассказал глава СК.

