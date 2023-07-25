Следком установил полицейского, собиравшего информацию о семье убитой Дарьи Дугиной
Следственный комитет установил полицейского, который за деньги собирал информацию о семье убитого политолога Дарьи Дугиной, уголовное дело находится на завершающей стадии. Об этом заявил председатель Следкома Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
Дугина погибла в августе прошлого года в результате взрыва автомобиля в Одинцовском районе Подмосковья. По данным ФСБ, за ее убийством стоят спецслужбы Украины, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Ведомство установило исполнителя преступления — гражданку Украины Наталью Вовк.
Как отметил Бастрыкин, правоохранители выявили распространивших информацию о семье Дугиных.
«Сотрудник полиции Иван Рыбин передал Даниилу Чоудхури информацию о Дугиных из Федеральной информационной системы Госавтоинспекции. В отношении Рыбина и Чоудхури расследование находится на завершающей стадии», — рассказал глава СК.
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- Следком установил полицейского, собиравшего информацию о семье убитой Дарьи Дугиной
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru