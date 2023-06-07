Захарова: нападение на миротворцев в Приднестровье будет означать нападение на Россию

Москва адекватно ответит на любые угрозы и провокации в адрес российских миротворцев в Приднестровье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По её словам, нападение на российский контингент автоматически будет считаться нападением на РФ.

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«Ни у кого не должно быть сомнений, что российские вооруженные силы ответят на любые провокации против наших военных в Приднестровье», - подчеркнула дипломат.

Захарова пояснила, что слова президента Украины Владимира Зеленского, который предложил российским миротворцам уйти, если они хотят жить, представляют собой логику классической международной террористической ячейки.

Дипломат добавила, что Москва держит на контроле ситуацию вокруг Приднестровья и предостерегает от любых попыток ее дестабилизации.

Ранее в Приднестровье предупредили об агрессивных планах Украины и Молдавии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийМиротворцыПриднестровьеМария Захарова

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