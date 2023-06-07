Захарова: нападение на миротворцев в Приднестровье будет означать нападение на Россию

«Ни у кого не должно быть сомнений, что российские вооруженные силы ответят на любые провокации против наших военных в Приднестровье», - подчеркнула дипломат.

Захарова пояснила, что слова президента Украины Владимира Зеленского, который предложил российским миротворцам уйти, если они хотят жить, представляют собой логику классической международной террористической ячейки.

Дипломат добавила, что Москва держит на контроле ситуацию вокруг Приднестровья и предостерегает от любых попыток ее дестабилизации.

Ранее в Приднестровье предупредили об агрессивных планах Украины и Молдавии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

