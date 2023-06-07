Захарова: нападение на миротворцев в Приднестровье будет означать нападение на Россию
Москва адекватно ответит на любые угрозы и провокации в адрес российских миротворцев в Приднестровье, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По её словам, нападение на российский контингент автоматически будет считаться нападением на РФ.
«Ни у кого не должно быть сомнений, что российские вооруженные силы ответят на любые провокации против наших военных в Приднестровье», - подчеркнула дипломат.
Захарова пояснила, что слова президента Украины Владимира Зеленского, который предложил российским миротворцам уйти, если они хотят жить, представляют собой логику классической международной террористической ячейки.
Дипломат добавила, что Москва держит на контроле ситуацию вокруг Приднестровья и предостерегает от любых попыток ее дестабилизации.
Ранее в Приднестровье предупредили об агрессивных планах Украины и Молдавии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин объяснил подрыв Каховской ГЭС страхом перед наступлением российской армии
- Лукашенко помиловал Софью Сапегу
- Мизулина потребовала проверить трех рэперов на пропаганду наркотиков
- Совфед одобрил закон о трудоустройстве подростков
- СМИ: В Таиланде россиянин впал в кому после вооруженного нападения
- Захарова: нападение на миротворцев в Приднестровье будет означать нападение на Россию
- «Смутное время» Кипелова и Маврина выйдет на двойном виниле
- Рыб затопило: осетровый завод ушел под воду из-за взрыва Каховской ГЭС
- Совфед одобрил закон об изъятии загранпаспортов у призванных на службу россиян
- Пивовары предложили ввести в РФ минимальную розничную цену на пиво
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru