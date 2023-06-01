Зеленский пообещал решить конфликт в Приднестровье после победы Украины
Замороженный конфликт между непризнанной Приднестровской молдавской республикой и Молдавией удастся решить после победного для Киева завершения боевых действий на Украине. Об этом в ходе саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сообщил Telegram-канал «Sputnik Молдова».
Вместе с тем молдавский президент Майя Санду отметила, что в Кишиневе отрицают возможность отказа Приднестровья интегрироваться в ЕС. Также президент Молдавии выразила уверенность, что после выполнения рекомендаций Евросоюза жизнь в стране улучшится, а Молдавия станет более привлекательной для жителей Приднестровья. Это, по ее мнению, поспособствует объединению.
Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев заявил, что Молдавия вместе с Приднестровьем не сможет присоединиться к Евросоюзу из-за диктаторской позиции президента Майи Санду, а не из-за противоречий в обществе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru