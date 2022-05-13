Захарова потребовала от Вашингтона прекратить третировать российских журналистов в США
Глава департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова потребовала от США отказаться от преследования российских СМИ, работающих в Америке.
«Требуем немедленно прекратить третирование российских журналистов, обеспечив им, нормальные условия работы», — заявила Захарова.
По её словам, российские журналисты должны работать в соответствии со стандартами свободы слова, о которой любят так много и так лицемерно порассуждать в Белом доме.
Ранее Захарова пригрозила «отправить домой» сотрудников телекомпаний CNN и ВВС.
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