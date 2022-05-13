Захарова потребовала от Вашингтона прекратить третировать российских журналистов в США

Глава департамента информации и печати российского МИД Мария Захарова потребовала от США отказаться от преследования российских СМИ, работающих в Америке.

«Требуем немедленно прекратить третирование российских журналистов, обеспечив им, нормальные условия работы», — заявила Захарова.

«Усложняем, но не отменяем»: Россия ужесточит визовый режим для «недружественных» журналистов

По её словам, российские журналисты должны работать в соответствии со стандартами свободы слова, о которой любят так много и так лицемерно порассуждать в Белом доме.

Ранее Захарова пригрозила «отправить домой» сотрудников телекомпаний CNN и ВВС.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАЖурналистыМоскваВашингтонМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры