Захарова: Москва примет ответные меры в случае конфискации российских активов

Если страны Евросоюза примут решение конфисковать замороженные российские активы, Москва примет ответные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, российская сторона не станет бездействовать, если дело дойдет до реальных изъятий активов граждан РФ или государственных резервов.

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«Евросоюз еще с 2014 года в рамках санкционного давления "штампует" многочисленные нелегитимные и необоснованные решения о заморозке собственности российских граждан и компаний», - напомнила дипломат.

Ранее президент США Джо Байден передал Конгрессу инициативы о конфискации активов «российских олигархов», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:РоссияЕвросоюзКонфискацияМария Захарова
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