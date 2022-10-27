Захарова: Москва примет ответные меры в случае конфискации российских активов

Если страны Евросоюза примут решение конфисковать замороженные российские активы, Москва примет ответные меры. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, российская сторона не станет бездействовать, если дело дойдет до реальных изъятий активов граждан РФ или государственных резервов.