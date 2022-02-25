Канцлер Австрии: ЕС вводит санкции против Путина и Лаврова

Нехаммер отметил, что в санкционный список попали президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом ограничений не поездки не будет.

Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила, что ЕС внесет в санкционные списки президента РФ и главу МИД РФ.



