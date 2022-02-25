Канцлер Австрии: ЕС вводит санкции против Путина и Лаврова

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что саммит ЕС согласовал «самый жесткий в истории» пакет санкций против России. По его словам, он будет болезненным и для ЕС.

СМИ: ЕС согласовал санкции против Путина и Лаврова

Нехаммер отметил, что в санкционный список попали президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. При этом ограничений не поездки не будет.

Глава МИД Германии Анналена Бербок подтвердила, что ЕС внесет в санкционные списки президента РФ и главу МИД РФ.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей ЛавровВладимир ПутинСанкции ЕС
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