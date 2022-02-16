Захарова: Москва не готова к бесконечным переговорам по безопасности

Москва готова к диалогу по гарантиям безопасности, но бесконечные переговоры не в интересах России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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По ее словам, Россия готова продолжить диалог с учетом сохранения целостности инициативы о гарантиях безопасности.

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что разглашение ответа США и НАТО по гарантиям безопасности было сделано специально, чтобы подготовить партнеров или заранее показать, по каким пунктам договоров точно будет отрицательный ответ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Мария ЗахароваМИД РФРоссия
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