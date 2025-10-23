Захарова: МИД РФ готов продолжить диалог с Вашингтоном

По её словам, целью таких контактов является конкретизация дальнейших параметров диалога Москвы и Вашингтона «как по различным аспектам двусторонних отношений, так и по дальнейшим совместным шагам на треке украинского урегулирования».

Он отметила, что в МИД РФ исходят из того, что США продолжат делиться с Россией своими соображениями и мотивами.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил об отмене готовившейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

