Захарова: МИД РФ готов продолжить диалог с Вашингтоном

МИД РФ открыт к продолжению контактов по линии Госдепартамента США «в исполнении пониманий, достигнутых в ходе состоявшейся 16 октября телефонной беседы президентов». Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

По её словам, целью таких контактов является конкретизация дальнейших параметров диалога Москвы и Вашингтона «как по различным аспектам двусторонних отношений, так и по дальнейшим совместным шагам на треке украинского урегулирования».

Он отметила, что в МИД РФ исходят из того, что США продолжат делиться с Россией своими соображениями и мотивами.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил об отмене готовившейся встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Будапеште, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

