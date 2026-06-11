Комментируя программное заявление «евротройки» с пятью базовыми условиями для переговоров по Украине, она указала, что в документе выдвинуты «априори неприемлемые условия».

Дипломат отметила, что параллельно европейцы увеличивают производство дальнобойных вооружений для Киева.

«И в целом предпринимают шаги к милитаризации Украины и Европы», - подчеркнула она.

Ранее в МИД РФ заявили, что замглавы ведомства Михаил Галузин изложил послам Великобритании, Германии и Франции «объективные оценки деструктивной политики руководства их стран» отностительно украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

