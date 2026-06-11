Захарова: Лидеры ФРГ, Франции и Британии лишь делают вид, что призывают к миру

Лидеры Великобритании, Германии и Франции лишь «делают вид, что призывают к миру». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Комментируя программное заявление «евротройки» с пятью базовыми условиями для переговоров по Украине, она указала, что в документе выдвинуты «априори неприемлемые условия».

Дипломат отметила, что параллельно европейцы увеличивают производство дальнобойных вооружений для Киева.

«И в целом предпринимают шаги к милитаризации Украины и Европы», - подчеркнула она.

Ранее в МИД РФ заявили, что замглавы ведомства Михаил Галузин изложил послам Великобритании, Германии и Франции «объективные оценки деструктивной политики руководства их стран» отностительно украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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