Захарова: Лидеры ФРГ, Франции и Британии лишь делают вид, что призывают к миру
Лидеры Великобритании, Германии и Франции лишь «делают вид, что призывают к миру». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Комментируя программное заявление «евротройки» с пятью базовыми условиями для переговоров по Украине, она указала, что в документе выдвинуты «априори неприемлемые условия».
Дипломат отметила, что параллельно европейцы увеличивают производство дальнобойных вооружений для Киева.
«И в целом предпринимают шаги к милитаризации Украины и Европы», - подчеркнула она.
Ранее в МИД РФ заявили, что замглавы ведомства Михаил Галузин изложил послам Великобритании, Германии и Франции «объективные оценки деструктивной политики руководства их стран» отностительно украинского конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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