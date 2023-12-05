Захарова: Лавров сказал фразу «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ фотографу
Фраза министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова «Оставьте меня в покое» на заседании Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ) в Скопье была адресована фотографу от организации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1».
По ее словам, страны Запада использовали эту фразу в качестве «мема» и «слогана», тем самым пытаясь продемонстрировать, что Россия якобы изолирована. Захарова также отметила, что с той же целью ряд журналистов пошли на создание фейка, использовав в материалах фотографию с министрами стран-членов ОБСЕ без Лаврова, которая был сделана еще до официального заседания.
Ранее, 30 ноября, Сергей Лавров в ходе заседания СМИД ОБСЕ прервал свое выступление фразой Can you leave me alone, please («Не могли бы вы оставить меня в покое, пожалуйста»). Во время трансляции мероприятия не было понятно, кому глава МИД адресовал эту реплику, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru