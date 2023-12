Захарова: Лавров сказал фразу «оставьте меня в покое» на СМИД ОБСЕ фотографу

По ее словам, страны Запада использовали эту фразу в качестве «мема» и «слогана», тем самым пытаясь продемонстрировать, что Россия якобы изолирована. Захарова также отметила, что с той же целью ряд журналистов пошли на создание фейка, использовав в материалах фотографию с министрами стран-членов ОБСЕ без Лаврова, которая был сделана еще до официального заседания.

Ранее, 30 ноября, Сергей Лавров в ходе заседания СМИД ОБСЕ прервал свое выступление фразой Can you leave me alone, please («Не могли бы вы оставить меня в покое, пожалуйста»). Во время трансляции мероприятия не было понятно, кому глава МИД адресовал эту реплику, передает «Радиоточка НСН».