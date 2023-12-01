Лавров обвинил Борреля и Блинкена в трусости за побег с заседания СМИД ОБСЕ

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава евродипломатии Жозеп Боррель трусливо сбежали, испугавшись честного разговора с фактами на руках. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя побег Блинкена и Борреля с заседания Совета министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Трансляция выступления министра доступна на YouTube.

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Лавров предположил, что своим поступком Боррель и Блинкен попытались подчеркнуть свое намерение изолировать Россию.

Ранее Лавров заявил, что Москва не видит со стороны Украины и стран Запада каких-либо сигналов к политическому урегулированию конфликта. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЗаседаниеОБСЕСергей Лавров

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