Захарова: Лавров и Фидан обсудят в Москве ситуацию вокруг зерновой сделки
В рамках встречи глав внешнеполитических ведомств России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана в Москве будет обсуждаться, в том числе, ситуация вокруг зерновой сделки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает RT.
По её словам, возможность возобновления стамбульских договоренностей будет рассмотрена на министерском уровне.
Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву 31 августа. Его визит в Россию продлится два дня.
Ранее Мария Захарова анонсировала переговоры глав МИД России и Турции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru