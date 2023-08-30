Захарова: Лавров и Фидан обсудят в Москве ситуацию вокруг зерновой сделки

В рамках встречи глав внешнеполитических ведомств России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана в Москве будет обсуждаться, в том числе, ситуация вокруг зерновой сделки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает RT.