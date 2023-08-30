Захарова: Лавров и Фидан обсудят в Москве ситуацию вокруг зерновой сделки

В рамках встречи глав внешнеполитических ведомств России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана в Москве будет обсуждаться, в том числе, ситуация вокруг зерновой сделки. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает RT.

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По её словам, возможность возобновления стамбульских договоренностей будет рассмотрена на министерском уровне.

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Москву 31 августа. Его визит в Россию продлится два дня.

Ранее Мария Захарова анонсировала переговоры глав МИД России и Турции, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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