Лукашенко обвинил Меркель и Олланда в обмане о Минских соглашениях

Президент Белоруссии считает, что в Минских соглашениях «не было никакого обмана», а нынешние высказывания Меркель и Олланда — лишь часть тренда.

По мнению Лукашенко, Олланд и Меркель с помощью обмана хотят преувеличить свою роль в том, что Украина все еще держится. Неискренен и экс-президент Украины Петр Порошенко. Объясняется это тем, что сегодня «не модно» говорить о событиях в Минске, полагает президент Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что он разочарован комментариями бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Минским соглашениям. Об этом сообщило агентство НСН.

