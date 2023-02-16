Лукашенко обвинил Меркель и Олланда в обмане о Минских соглашениях
Заявления бывшего лидера Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что подписание Минских соглашений давало возможность Украине подготовиться к противостоянию с Россией, не соответствуют действительности. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщило агентство БЕЛТА.
Президент Белоруссии считает, что в Минских соглашениях «не было никакого обмана», а нынешние высказывания Меркель и Олланда — лишь часть тренда.
По мнению Лукашенко, Олланд и Меркель с помощью обмана хотят преувеличить свою роль в том, что Украина все еще держится. Неискренен и экс-президент Украины Петр Порошенко. Объясняется это тем, что сегодня «не модно» говорить о событиях в Минске, полагает президент Белоруссии.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что он разочарован комментариями бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Минским соглашениям. Об этом сообщило агентство НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+14 740 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 140 / сут.
- Лукашенко обвинил Меркель и Олланда в обмане о Минских соглашениях
- Путин: власти рассматривают вопрос соцгарантий бойцам ЧВК наравне с военнослужащими
- Суд подтвердил приговор бойцу, отказавшемуся участвовать в СВО
- Россия высылает четырех австрийских дипломатов
- Путин заявил о росте числа желающих усыновить детей из новых регионов
- Детский омбудсмен попросила у Путина «немножечко денег»
- Китай ввёл санкции против Lockheed Martin и Raytheon Missiles & Defense
- Взрывы на севере Крыма объяснили боевым слаживанием
- В Молдавии обнаружили обломки ракеты
- Наложили санкций: В Евросоюзе захотели запретить вывозить в Россию унитазы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru