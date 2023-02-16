Лукашенко обвинил Меркель и Олланда в обмане о Минских соглашениях

Заявления бывшего лидера Франции Франсуа Олланда и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что подписание Минских соглашений давало возможность Украине подготовиться к противостоянию с Россией, не соответствуют действительности. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, сообщило агентство БЕЛТА.

Песков согласился с Меркель в оценке целей минских соглашений

Президент Белоруссии считает, что в Минских соглашениях «не было никакого обмана», а нынешние высказывания Меркель и Олланда — лишь часть тренда.

По мнению Лукашенко, Олланд и Меркель с помощью обмана хотят преувеличить свою роль в том, что Украина все еще держится. Неискренен и экс-президент Украины Петр Порошенко. Объясняется это тем, что сегодня «не модно» говорить о событиях в Минске, полагает президент Белоруссии.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что он разочарован комментариями бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Минским соглашениям. Об этом сообщило агентство НСН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:Минские СоглашенияАнгела МеркельФрансуа ОлландАлександр Лукашенко
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры