Захарова: консультации по зерновой сделке с участием России пройдут в Женеве 13 марта

В Женеве в понедельник, 13 марта, пройдут переговоры по зерновой сделке с участием представителей России и делегации ООН. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT.

По её словам, если страны Запада по-прежнему не будут выполнять российскую часть сделки, то прогноз по её продлению вполне пессимистичный.