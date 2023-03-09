Захарова: консультации по зерновой сделке с участием России пройдут в Женеве 13 марта

В Женеве в понедельник, 13 марта, пройдут переговоры по зерновой сделке с участием представителей России и делегации ООН. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT.

По её словам, если страны Запада по-прежнему не будут выполнять российскую часть сделки, то прогноз по её продлению вполне пессимистичный.

Песков рассказал о «движении вперед» по зерновой сделке

В МИД РФ неоднократно обращали внимание представителей Продовольственной программы ООН, что зерно с Украины по демпинговым ценам поставляется в Евросоюз, а не в беднейшие страны.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон заинтересован в продлении зерновой сделки.

Ранее, как сообщала НСН, в ООН призвали продлить зерновую сделку «любой ценой».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:ЗерноПоставкиООНМария Захарова
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры