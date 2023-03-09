Захарова: консультации по зерновой сделке с участием России пройдут в Женеве 13 марта
В Женеве в понедельник, 13 марта, пройдут переговоры по зерновой сделке с участием представителей России и делегации ООН. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает RT.
По её словам, если страны Запада по-прежнему не будут выполнять российскую часть сделки, то прогноз по её продлению вполне пессимистичный.
В МИД РФ неоднократно обращали внимание представителей Продовольственной программы ООН, что зерно с Украины по демпинговым ценам поставляется в Евросоюз, а не в беднейшие страны.
Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон заинтересован в продлении зерновой сделки.
Ранее, как сообщала НСН, в ООН призвали продлить зерновую сделку «любой ценой».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru