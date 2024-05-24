Путин назвал одну из целей конференции по Украине

«Думаю, что одна из целей анонсированной конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства. Или уже недействующего», - указал он.

Президент РФ добавил, что такие «пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов».

Ранее Путин заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

