Путин назвал одну из целей конференции по Украине
Конференция по Украине, которая пройдёт в Швейцарии, необходима для того, чтобы Запад подтвердил легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин.
«Думаю, что одна из целей анонсированной конференции в Швейцарии, как раз и заключается в том, чтобы западное сообщество, спонсоры сегодняшнего киевского режима подтвердили легитимность действующего главы государства. Или уже недействующего», - указал он.
Президент РФ добавил, что такие «пиаровские шаги не имеют значения для юридических документов».
Ранее Путин заявил, что Россия исходит из того, что легитимность Зеленского закончилась, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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