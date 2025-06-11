Захарова: Киев прямо отказался забирать тела солдат ВСУ

Украина прямо отказалась от передачи тел бойцов ВСУ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио «Спутник».

Как отметила дипломат, на предложение о передаче тел украинских бойцов от Киева «прозвучало не просто мямленье, не просьба, например, потому что... отсутствует научно-техническая возможность», не призыв отсрочить процесс, передавать останки партиями или предоставить только идентифицированные тела.

«Ничего подобного. Прямой отказ, переходящий в издевательство и глумление не над нами, а над своими же [гражданами]», - подчеркнула Захарова.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал, что Москва передала Киеву первый список из более 600 военнопленных, однако украинская сторона перенесла прием тел и обмен на неопределенный срок, напоминает 360.ru.

