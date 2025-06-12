В Госдуме снова заявили, что в мобилизации нет необходимости
Слухи о возможной мобилизации распространяют те, кто пытается взбудоражить население. Как сообщает RTVI, такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
По его словам, частичная или полная мобилизация возможна в том случае, если приложенных в мирное время окажется недостаточно, «чтобы полностью отразить агрессию».
«Но сейчас в такой мобилизации никакой необходимости нет», — заключил депутат.
Ранее о том, что в новой волне частичной мобилизации в России нет смысла заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru