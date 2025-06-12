В Госдуме снова заявили, что в мобилизации нет необходимости

По его словам, частичная или полная мобилизация возможна в том случае, если приложенных в мирное время окажется недостаточно, «чтобы полностью отразить агрессию».

«Но сейчас в такой мобилизации никакой необходимости нет», — заключил депутат.

Ранее о том, что в новой волне частичной мобилизации в России нет смысла заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

