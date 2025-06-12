Компания Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в РФ

Комментируя появшиеся в СМИ сообщения по данной теме, в компании указали, что никаких планов по возобновлению продаж в РФ новых автомобилей Toyota нет.

Ранее в «Мазда Мотор Рус» заявили о старте продаж в РФ кроссоверы CX-5 и CX-50 с дилерской гарантией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

При этом в дилерских центрах отметили, что поставки машин они осуществляют самостоятельно, преимущественно из Китая.