Компания Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в РФ

Информация о якобы возобновлении в России продаж автомобилей марки Toyota не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявили в компании Toyota Tsusho Corporation.

В России подскочили продажи Toyota и Mazda по «серому» импорту

Комментируя появшиеся в СМИ сообщения по данной теме, в компании указали, что никаких планов по возобновлению продаж в РФ новых автомобилей Toyota нет.

Ранее в «Мазда Мотор Рус» заявили о старте продаж в РФ кроссоверы CX-5 и CX-50 с дилерской гарантией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

При этом в дилерских центрах отметили, что поставки машин они осуществляют самостоятельно, преимущественно из Китая.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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