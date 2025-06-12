Компания Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в РФ
Информация о якобы возобновлении в России продаж автомобилей марки Toyota не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявили в компании Toyota Tsusho Corporation.
Комментируя появшиеся в СМИ сообщения по данной теме, в компании указали, что никаких планов по возобновлению продаж в РФ новых автомобилей Toyota нет.
Ранее в «Мазда Мотор Рус» заявили о старте продаж в РФ кроссоверы CX-5 и CX-50 с дилерской гарантией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
При этом в дилерских центрах отметили, что поставки машин они осуществляют самостоятельно, преимущественно из Китая.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков заявил, что в РФ не планируют ограничивать работу Telegram
- Опрос: Заморозить свои накопления готовы только 9% россиян
- Компания Toyota опровергла сообщения о возобновлении продаж в РФ
- В Boeing сделали заявление после авиакатастрофы в Индии
- В Госдуме снова заявили, что в мобилизации нет необходимости
- В Индии заявили о гибели всех 242 человек, летевших в упавшем самолете
- В Белгородской области умер пострадавший после атаки БПЛА двухлетний ребенок
- СМИ: Не менее 60 тел нашли на месте крушения самолета в Индии
- Третья группа российских военнопленных возвращена из Украины
- Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru