Песков заявил, что в РФ не планируют ограничивать работу Telegram

Отвечая на просьбу журналиста издания Life Александра Юнашева прокомментировать появившиеся слухи о возможной блокировке Telegram, он указал, что ему ничего не известно.

«Мне не известно о наличии таких планов вообще ничего», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков положительно отнёсся к появлению в России национального мессенджера, отметив, что такая платформа «не должна уступать зарубежным аналогам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

