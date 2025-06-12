Песков заявил, что в РФ не планируют ограничивать работу Telegram

Введение в России каких-либо ограничений против мессенджера Telegram не планируется. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Госдума приняла законопроект о создании национального мессенджера

Отвечая на просьбу журналиста издания Life Александра Юнашева прокомментировать появившиеся слухи о возможной блокировке Telegram, он указал, что ему ничего не известно.

«Мне не известно о наличии таких планов вообще ничего», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков положительно отнёсся к появлению в России национального мессенджера, отметив, что такая платформа «не должна уступать зарубежным аналогам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:TelegramБлокировкаМессенджерыДмитрий Песков

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