Песков заявил, что в РФ не планируют ограничивать работу Telegram
Введение в России каких-либо ограничений против мессенджера Telegram не планируется. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на просьбу журналиста издания Life Александра Юнашева прокомментировать появившиеся слухи о возможной блокировке Telegram, он указал, что ему ничего не известно.
«Мне не известно о наличии таких планов вообще ничего», - заключил представитель Кремля.
Ранее Песков положительно отнёсся к появлению в России национального мессенджера, отметив, что такая платформа «не должна уступать зарубежным аналогам», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru