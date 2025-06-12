В Индии нашли двух выживших после крушения самолета

По его словам, один из выживших был обнаружен на месте трагедии - в самолёте на месте 11A.

«Второй выживший был найден в больнице и находится на лечении», - сказал комиссар.

По данным Reuters, на месте крушения обнаружены 204 тела погибших.

Ранее Гьянендра Сингх Малик допустил, что при крушении лайнера Boeing 787 Dreamliner погибли все 242 человека, находившиеся на борту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

