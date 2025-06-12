В Индии заявили о гибели всех 242 человек, летевших в упавшем самолете

Выживших при крушении лайнера Boeing 787 Dreamliner в индийском Ахмадабаде, вероятно, нет. Как пишет Aassociated Press, такое заявление сделал комиссар местной полиции Гьянендра Сингх Малик.

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В авиакомпании Air India ранее уточнили, что на борту самолёта находились 242 человека, в том числе два пилота и 10 членов экипажа. Пассажирами лайнера числились 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Португалии и один гражданин Канады.

«Похоже, в авиакатастрофе никто не выжил», - сказал комиссар.

Он также добавил, что в результате происшествия могли погибнуть и «некоторые местные жители».

Ранее стало известно, что следовавший в Лондон самолёт авиакомпании Air India потерпел крушение через несколько минут после взлёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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