В Индии заявили о гибели всех 242 человек, летевших в упавшем самолете

В авиакомпании Air India ранее уточнили, что на борту самолёта находились 242 человека, в том числе два пилота и 10 членов экипажа. Пассажирами лайнера числились 169 граждан Индии, 53 гражданина Великобритании, семь граждан Португалии и один гражданин Канады.

«Похоже, в авиакатастрофе никто не выжил», - сказал комиссар.

Он также добавил, что в результате происшествия могли погибнуть и «некоторые местные жители».

Ранее стало известно, что следовавший в Лондон самолёт авиакомпании Air India потерпел крушение через несколько минут после взлёта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».