Опрос: Заморозить свои накопления готовы только 9% россиян

О возможности оформить безотзывной сберегательный сертификат ничего не знают 43% россиян. Об этом со ссылкой на опрос финансового маркетплейса «Выберу.ру», в котором приняли участие пять тысяч человек, сообщает «Газета.Ru».

Экономист предрек появление безотзывных депозитов при росте страхового возмещения

Безотзывной сберегательный сертификат - это долгосрочный вклад, который отличается более высоким процентом. Однако деньги граждан будут заморожены на некоторое время, возможность досрочного снятия средств отсутствует.

Отмечается, что оформить такой сертификат готовы лишь 9% респондентов. Ещё 17% россиян признались, что слышали о них, однако пока такой способ накопления их не заинтересовал. А 31% опрошенных заявил, что не поняли, как работает такой сертификат.

Ранее комиссия по законопроектной деятельности при правительстве одобрила предложение удвоить лимит страхового возмещения по безотзывным сертификатам от трёх лет до 2,8 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:СоцопросБанкиДеньгиВклады

Горячие новости

Все новости

партнеры