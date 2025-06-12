В Белгородской области умер пострадавший после атаки БПЛА двухлетний ребенок
В Белгороддской области умер пострадавший в результате атаки беспилотников двухлетний ребенок. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он напомнил, что инцидент произошёл 12 июня в посёлке Борисовка Борисовского района, где дроном был атакован многоквартирный дом.
Гладков отметил, что ребёнок был госпиализирован в крайне тяжёлом состоянии, врачи сделали всё возможное, но спасти его жизнь не смогли.
«Приношу самые искренние слова соболезнования... Это наше общее горе», - написал Гладков.
Ранее в белгородском Шебекино дрон ВСУ атаковал территорию предприятия, были ранены шесть мирных жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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