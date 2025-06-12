В Белгородской области умер пострадавший после атаки БПЛА двухлетний ребенок

Он напомнил, что инцидент произошёл 12 июня в посёлке Борисовка Борисовского района, где дроном был атакован многоквартирный дом.

Гладков отметил, что ребёнок был госпиализирован в крайне тяжёлом состоянии, врачи сделали всё возможное, но спасти его жизнь не смогли.

«Приношу самые искренние слова соболезнования... Это наше общее горе», - написал Гладков.

Ранее в белгородском Шебекино дрон ВСУ атаковал территорию предприятия, были ранены шесть мирных жителей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

