Захарова: Киев использует дроны британской настройки для ударов по России
Украина использует для ударов по территории России беспилотники британской настройки. Об этом говорится в комментарии официального представителя российского МИД Марии Захаровой.
Как отметила дипломат, в ходе изучения электронных компонентов дронов, примененных ВСУ в августе для атаки на топливное хранилище в Ростовской области, специалисты установили, что полетные контролеры аппаратов настраивали в Британии в районе Солсбери и в Уэльсе в районе Ньюпорта. При этом сборка БПЛА велась в Вышгородском районе Киевской области, запуск — с позиций близ Славянска в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики.
«Рассматриваем данные факты как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов борьбы, применяемых киевским режимом», — подчеркнула Захарова.
Представитель МИД указала, что Россия учитывает подобную деструктивную деятельность британцев, делает соответствующие выводы и выбирает оптимальный алгоритм ответных действий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru