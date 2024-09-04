Захарова: Киев использует дроны британской настройки для ударов по России

Как отметила дипломат, в ходе изучения электронных компонентов дронов, примененных ВСУ в августе для атаки на топливное хранилище в Ростовской области, специалисты установили, что полетные контролеры аппаратов настраивали в Британии в районе Солсбери и в Уэльсе в районе Ньюпорта. При этом сборка БПЛА велась в Вышгородском районе Киевской области, запуск — с позиций близ Славянска в подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики.

«Рассматриваем данные факты как подтверждение поддержки Лондоном террористических методов борьбы, применяемых киевским режимом», — подчеркнула Захарова.

Представитель МИД указала, что Россия учитывает подобную деструктивную деятельность британцев, делает соответствующие выводы и выбирает оптимальный алгоритм ответных действий.

