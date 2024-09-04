В Каменском районе под Ростовом локализовали пожар на топливном складе
4 сентября 202412:04
Пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области локализовали. Об этом во время прямого эфира заявил глава района Владимир Савин.
«Пожар локализован на данном объекте», — подчеркнул чиновник.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о возгорании на складе топлива в Каменском районе, оно произошло 28 августа после атаки БПЛА, напоминает Ura.ru. Глава региона отмечал, что никто не пострадал. На фоне ЧП в Каменском районе ввели режим повышенной готовности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru