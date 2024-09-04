В Каменском районе под Ростовом локализовали пожар на топливном складе

Пожар на топливном складе в Каменском районе Ростовской области локализовали. Об этом во время прямого эфира заявил глава района Владимир Савин.

«Пожар локализован на данном объекте», — подчеркнул чиновник.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о возгорании на складе топлива в Каменском районе, оно произошло 28 августа после атаки БПЛА, напоминает Ura.ru. Глава региона отмечал, что никто не пострадал. На фоне ЧП в Каменском районе ввели режим повышенной готовности.

