Захарова: Иск ЕС к России на €290 млрд - глупость

«Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну «жестко наказали». Что там «жестко» — садомазохистски», — написала дипломат в Telegram-канале.

Также она заявила о «несамостоятельности» политических элит ЕС, приведя в пример речь произнесенную в 2014 году Джо Байденом в Гарвардском университете, который тогда занимал должность вице-президента США. Он заявил, что страны Европы не были готовы и не хотели вводить санкции против Москвы на фоне событий на Украине, однако действующему президенту Штатов Бараку Обаме «пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить её действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя».

Информация о том, что Евросоюз предъявил к Москве претензии к получению выплаты в размере 290 млрд евро, не является достоверной, сообщили в Минэкономразвития РФ. «Информация о том, что ЕС „требует от России €290 млрд“ в рамках спора, не является достоверной», — сообщили в ведомстве.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что государство имеет право участвовать в экономике наряду с негосударственными корпорациями, это общемировая практика.

