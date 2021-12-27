Захарова: Иск ЕС к России на €290 млрд - глупость
Иск Евросоюза к Москве на €290 млрд за импортозамещение продемонстрировал цену «глупости» политических элит стран Европы, которую они назначили себе сами, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марию Захарову.
«Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну «жестко наказали». Что там «жестко» — садомазохистски», — написала дипломат в Telegram-канале.
Также она заявила о «несамостоятельности» политических элит ЕС, приведя в пример речь произнесенную в 2014 году Джо Байденом в Гарвардском университете, который тогда занимал должность вице-президента США. Он заявил, что страны Европы не были готовы и не хотели вводить санкции против Москвы на фоне событий на Украине, однако действующему президенту Штатов Бараку Обаме «пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить её действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя».
Информация о том, что Евросоюз предъявил к Москве претензии к получению выплаты в размере 290 млрд евро, не является достоверной, сообщили в Минэкономразвития РФ. «Информация о том, что ЕС „требует от России €290 млрд“ в рамках спора, не является достоверной», — сообщили в ведомстве.
Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что государство имеет право участвовать в экономике наряду с негосударственными корпорациями, это общемировая практика.
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