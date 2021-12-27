Минэкономразвития опровергло сообщения о требованиях ЕС от России компенсаций

Информация о том, что Евросоюз предъявил к Москве претензии к получению выплаты в размере 290 млрд евро, не является достоверной, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития РФ.

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«Информация о том, что ЕС „требует от России €290 млрд“ в рамках спора, не является достоверной», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в Минэкономразвития, Евросоюз оценивает в 290 млрд евро рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Кроме того, выплат каких-либо компенсаций правила ВТО не предполагают.

Евросоюз считает, что Россия должна выплатить ЕС 290 млрд евро в счет компенсации за политику импортозамещения европейских товаров. Соответствующая жалоба направлена во Всемирную торговую организацию.

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пояснил, что государство имеет право участвовать в экономике наряду с негосударственными корпорациями, это общемировая практика.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЕвросоюзВТОМинэкономразвития
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