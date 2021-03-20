Захарова иронично прокомментировала падение Байдена на трапе самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала падение президента США Джо Байдена на трапе самолета. Об этом она написала в своем Facebook.

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По мнению дипломата, она удивлена тем, что вину за падение президента не вменили "русским хакерам", а также главреду МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян.

Видео, на котором Байден несколько раз спотыкается, поднимаясь по трапу самолета, распространили журналисты ранее в пятницу. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что причиной падения был сильный ветер, а президент чувствует себя прекрасно.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Джо БайденМария ЗахароваСША
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