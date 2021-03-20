Захарова иронично прокомментировала падение Байдена на трапе самолета

По мнению дипломата, она удивлена тем, что вину за падение президента не вменили "русским хакерам", а также главреду МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян.

Видео, на котором Байден несколько раз спотыкается, поднимаясь по трапу самолета, распространили журналисты ранее в пятницу. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что причиной падения был сильный ветер, а президент чувствует себя прекрасно.

