Захарова иронично прокомментировала падение Байдена на трапе самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала падение президента США Джо Байдена на трапе самолета. Об этом она написала в своем Facebook.
По мнению дипломата, она удивлена тем, что вину за падение президента не вменили "русским хакерам", а также главреду МИА "Россия сегодня" и RT Маргарите Симоньян.
Видео, на котором Байден несколько раз спотыкается, поднимаясь по трапу самолета, распространили журналисты ранее в пятницу. Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что причиной падения был сильный ветер, а президент чувствует себя прекрасно.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+9 699 / сут.
Умерли
94 267+443 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+12 337 / сут.
- В Исландии началось извержение вулкана Фаградалсфьяль
- Российское посольство получило от граждан США письма с извинениями за слова Байдена
- В Приморском крае сгорела птицеферма
- Экс-замглавы «Военторга» частично признал вину в суде США
- Китай и США договорились о создании рабочей группы по борьбе с изменением климата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru