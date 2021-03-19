Байден упал, поднимаясь по трапу президентского самолета
Президент США Джо Байден несколько раз споткнулся и упал при подъеме на борт Air Force One, на котором глава государства вылетал в Атланту. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале GuardianNews.
Американский лидер быстро поднимался по трапу, однако споткнулся примерно на середине пути. Затем президент встал, но споткнулся еще раз. На одной из ступенек Байден даже упал на колени. Президент поднялся на борт, держась за перила обеими руками.
Позже представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден «чувствует себя прекрасно» после инцидента на трапе. Жан-Пьер отметила, что сложности с подъемом президента на борт произошли из-за сильного ветра.
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