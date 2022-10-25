Король Великобритании принял отставку Трасс
Король Великобритании Карл III принял отставку премьер-министра страны Лиз Трасс, сообщает пресс-служба Букингемского дворца.
В сообщении говорится, что политик присутствовала на аудиенции с королем утром 25 октября.
«Достопочтенная Элизабет Трасс присутствовала на аудиенции с королем этим утром и подала в отставку с поста премьер-министра и первого лорда Казначейства, которую Его Величество любезно принял», - отмечается в заявлении.
Ранее Трасс на 45-й день пребывания у власти заявила, что покидает пост премьер-министра Великобритании, сообщает RT.
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