Захарова иронично отреагировала на заявления НАТО о нежелании конфликтовать с Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отреагировала на заявления НАТО о нежелании конфликтовать с Россией.
Накануне в НАТО на саммите в литовском Вильнюсе заявили, что альянс не стремится к конфликту с Россией.
«Конечно, НАТО не стремиться к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нем», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе первого дня саммита заявил, что страны НАТО приняли решение об увеличении военных расходов на 8,3% в 2023 году, многолетней помощи Украине и создании совета «Украина-НАТО», отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru