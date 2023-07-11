Захарова иронично отреагировала на заявления НАТО о нежелании конфликтовать с Россией

Накануне в НАТО на саммите в литовском Вильнюсе заявили, что альянс не стремится к конфликту с Россией.

«Конечно, НАТО не стремиться к конфликту с Россией. НАТО просто участвует в нем», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Генсек альянса Йенс Столтенберг в ходе первого дня саммита заявил, что страны НАТО приняли решение об увеличении военных расходов на 8,3% в 2023 году, многолетней помощи Украине и создании совета «Украина-НАТО», отмечает «Радиоточка НСН».

