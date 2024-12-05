Захарова: Интервью Лаврова Карлсону будет опубликовано в ночь на пятницу

Интервью главы российского МИД Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь с 5 на 6 ноября, сообщила официальный представить МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

Ранее Такер Карлсон выложил в своих соцсетях видеообращение на фоне Кремля, в котором рассказал, что разговор с Лавровым уже записан и выйдет в ближайшее время. На данный момент анонс интервью набрал более 494 тысяч просмотров на YouTube и более 4 млн в соцсети X.

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Захарова в свою очередь сообщала, что интервью с Лавровым получилось «очень интересным» и выйдет через «пару дней»

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с НСН отметил, что то, что глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону – хороший знак в контексте будущих взаимоотношений между США и Россией.

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ФОТО: Телеграм-канал Марии Захаровой
ТЕГИ:СШАЖурналистыСергей Лавров

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