Захарова: Интервью Лаврова Карлсону будет опубликовано в ночь на пятницу

Захарова в свою очередь сообщала, что интервью с Лавровым получилось «очень интересным» и выйдет через «пару дней»

Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с НСН отметил, что то, что глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону – хороший знак в контексте будущих взаимоотношений между США и Россией.

