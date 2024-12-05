Захарова: Интервью Лаврова Карлсону будет опубликовано в ночь на пятницу
Интервью главы российского МИД Сергея Лаврова американскому журналисту Такеру Карлсону будет опубликовано в ночь с 5 на 6 ноября, сообщила официальный представить МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.
Ранее Такер Карлсон выложил в своих соцсетях видеообращение на фоне Кремля, в котором рассказал, что разговор с Лавровым уже записан и выйдет в ближайшее время. На данный момент анонс интервью набрал более 494 тысяч просмотров на YouTube и более 4 млн в соцсети X.
Захарова в свою очередь сообщала, что интервью с Лавровым получилось «очень интересным» и выйдет через «пару дней»
Журналист и телеведущий Владимир Познер в беседе с НСН отметил, что то, что глава МИД РФ Сергей Лавров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону – хороший знак в контексте будущих взаимоотношений между США и Россией.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кравцов призвал родителей не давать детям играть в планшет и телефон
- Зеленский ввел санкции против властей Грузии
- Объем ФНБ к началу декабря составил 13,097 трлн рублей
- Сечин: В мире наступает новая угольная эра
- Захарова: Интервью Лаврова Карлсону будет опубликовано в ночь на пятницу
- СМИ: Кандидат на пост главы Пентагона пообещал бросить пить в случае назначения
- СМИ: Худрук театра в Новосибирске покинул свой пост после доноса актера
- СМИ: Врачи стабилизировали состояние российского подростка, попавшего в ДТП на Бали
- СМИ: Бойцы «Хезболлы» прибыли в Сирию для борьбы с террористами
- Роман Пелевина «Круть» стал самой популярной книгой года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru