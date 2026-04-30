Песков: Путин не приглашал Трампа на парад Победы
30 апреля 202615:17
Президент РФ Владимир Путин не приглашал американского коллегу Дональда Трампа на парад Победы в Москву. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Песков заявил, что Россия ждет нескольких зарубежных лидеров на параде Победы в Москве 9 Мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, подтвердил, что одним из гостей станет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
