Песков: Путин не приглашал Трампа на парад Победы

Президент РФ Владимир Путин не приглашал американского коллегу Дональда Трампа на парад Победы в Москву. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Песков заявил, что Россия ждет нескольких зарубежных лидеров на параде Победы в Москве 9 Мая, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, в свою очередь, подтвердил, что одним из гостей станет премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

ФОТО: РИА Новости / Cергей Бобылев
