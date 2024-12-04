«На пороге ядерной войны»: Такер Карлсон анонсировал интервью с Сергеем Лавровым
Американский журналист Такер Карлсон вновь приехал в Москву, теперь - чтобы пообщаться с министром иностранных дел России.
Известный американский журналист Такер Карлсон прибыл в Москву, чтобы взять интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
В свою очередь официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik заявила, что интервью Лаврова выйдет через пару дней. По ее словам, беседа продлилась более полутора часов и получилась очень интересной.
КОГДА МИР НА ГРАНИ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ
Карлсон выложил в своих соцсетях видеообращение на фоне Кремля, в котором рассказал, что разговор с Лавровым уже записан и выйдет в ближайшее время. На данный момент анонс интервью набрал более 494 тысяч просмотров на YouTube и более 4 млн в соцсети X.
Журналист заметил, что мировое сообщество сегодня максимально близко подошло к точке развязывания ядерной войны, поскольку США фактически находятся в состоянии активного вооруженного конфликта с Россией, о чем большинство американцев даже не подозревает.
«И мы решили спросить Лаврова, где именно мы находимся. Двигаемся ли мы к беспрецедентному конфликту между Россией и Соединенными Штатами? И означает ли избрание Дональда Трампа окончание этого конфликта», — сказал журналист.
В феврале 2024 года Карлсон уже посещал Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Беседа затрагивала ряд вопросов, включая спецоперацию на Украине, отношения России и НАТО и взрыв на газопроводе «Северный поток».
Как пояснял журналист, это интервью было необходимо, поскольку американцы сегодня не имеют представления о том, что действительно происходит в России. Карлсон также уточнил, что более года пытался взять интервью и у лидера Украины Владимира Зеленского, однако посольство США в Киеве запретило политику встречаться с журналистом.
Путин после публикации интервью назвал американского журналиста «опасным человеком». По словам президента России, он ожидал, что Карлсон будет вести себя агрессивно и задавать острые вопросы. Путин был готов к этому, однако американский журналист выбрал для себя тактику терпеливого слушателя и почти не прерывал собеседника.
КАРЛСОН БЕЗ ЗЕЛЕНСКОГО
Между тем после выхода интервью Путина в Киеве отмечали, что эта беседа повлияет на американских избирателей.
«Интервью будет влиять на американского избирателя тем, что этот конфликт надо остановить путем прекращения помощи Украине. И новая администрация это сделает, сбережет деньги американцев, сбережет жизни украинцев», - заявлял тогда советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко.
Он также допускал, что интервью Путина может помочь Дональду Трампу, который в тот момент был еще кандидатом в президенты США, в создании необходимого общественного мнения среди своих избирателей.
Вместе с тем в июле 2024 года Карлсон сообщал, что договорился об интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако почти сразу офис украинского президента опроверг заявление, сказав, что в графике Зеленского нет встречи с Карлсоном.
Первая поездка Такера Карлсона в Москву подвергалась критике и в США. В частности конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила в соцсетях, что демократов в США трясет от перспективы того, что американский журналист может взять интервью у российского лидера.
Однако Миллиардер из США Илон Маск тогда не поддержал призывы запретить въезд Карлсона на территорию США после возможного интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Карлсон сообщал, что после интервью с Путиным у него была возможность пообщаться с президентом России без камер. По его словам, глава России выразил обеспокоенность эскалацией украинского конфликта и подчеркнул, что некоторые сотрудники администрации США с «украинскими корнями» пытаются препятствовать мирному урегулированию конфликта, передает «Радиоточка НСН».
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