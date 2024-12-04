«На пороге ядерной войны»: Такер Карлсон анонсировал интервью с Сергеем Лавровым

КОГДА МИР НА ГРАНИ ЯДЕРНОЙ ВОЙНЫ

Карлсон выложил в своих соцсетях видеообращение на фоне Кремля, в котором рассказал, что разговор с Лавровым уже записан и выйдет в ближайшее время. На данный момент анонс интервью набрал более 494 тысяч просмотров на YouTube и более 4 млн в соцсети X.

Журналист заметил, что мировое сообщество сегодня максимально близко подошло к точке развязывания ядерной войны, поскольку США фактически находятся в состоянии активного вооруженного конфликта с Россией, о чем большинство американцев даже не подозревает.

«И мы решили спросить Лаврова, где именно мы находимся. Двигаемся ли мы к беспрецедентному конфликту между Россией и Соединенными Штатами? И означает ли избрание Дональда Трампа окончание этого конфликта», — сказал журналист.

В феврале 2024 года Карлсон уже посещал Россию, чтобы взять интервью у Владимира Путина. Беседа затрагивала ряд вопросов, включая спецоперацию на Украине, отношения России и НАТО и взрыв на газопроводе «Северный поток».

Как пояснял журналист, это интервью было необходимо, поскольку американцы сегодня не имеют представления о том, что действительно происходит в России. Карлсон также уточнил, что более года пытался взять интервью и у лидера Украины Владимира Зеленского, однако посольство США в Киеве запретило политику встречаться с журналистом.

Путин после публикации интервью назвал американского журналиста «опасным человеком». По словам президента России, он ожидал, что Карлсон будет вести себя агрессивно и задавать острые вопросы. Путин был готов к этому, однако американский журналист выбрал для себя тактику терпеливого слушателя и почти не прерывал собеседника.