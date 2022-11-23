СМИ: хакеры совершили атаку на сайт Европарламента

Хакеры атаковали официальный сайт Европарламента, сообщает Euronews.

По данным телеканала, это произошло вскоре после признания евродепутатами России страной-спонсором терроризма.

«Мы подверглись нападению извне, которое стало самым изощренным за последнее время», — цитирует телеканал не названного представителя Европарламента.

В ЦБ отметили высокую интенсивность хакерских атак на российские банки

По его словам, Европарламент не может сейчас указать на того, кто в этом виновен, но это произошло сразу после того, как евродепутаты приняли резолюцию, в которой Россию назвали государством-спонсором терроризма.

Главный пресс-секретарь Европарламента Жауме Дуч также отметил, что на работу сайта Европарламента повлиял высокий уровень внешнего сетевого трафика, что может быть следствием DDoS-атаки.

Ранее в Госдуме предложили присваивать российским хакерам воинские звания, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыАтакаХакерыЕвропарламент
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры