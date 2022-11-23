СМИ: хакеры совершили атаку на сайт Европарламента
Хакеры атаковали официальный сайт Европарламента, сообщает Euronews.
По данным телеканала, это произошло вскоре после признания евродепутатами России страной-спонсором терроризма.
«Мы подверглись нападению извне, которое стало самым изощренным за последнее время», — цитирует телеканал не названного представителя Европарламента.
По его словам, Европарламент не может сейчас указать на того, кто в этом виновен, но это произошло сразу после того, как евродепутаты приняли резолюцию, в которой Россию назвали государством-спонсором терроризма.
Главный пресс-секретарь Европарламента Жауме Дуч также отметил, что на работу сайта Европарламента повлиял высокий уровень внешнего сетевого трафика, что может быть следствием DDoS-атаки.
Ранее в Госдуме предложили присваивать российским хакерам воинские звания, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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