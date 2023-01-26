В Ростовской области признали хакерской атакой показ по телевизору обращения Зеленского
Сети кабельных телеоператоров были взломаны в некоторых городах Ростовской области в среду, в результате чего гражданам России по всем каналам было показано обращение президента Украины Владимира Зеленского. Это подтвердил сегодня замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
Накануне в местном паблике в соцсети «ВКонтакте» появилась информация о том, что в Шахтах, Каменск-Шахтинском, Белой Калитве и ряде других городов Ростовской области показывают выступление Зеленского.
Ранее пресс-служба правительства Белгородской области также признала несанкционированную замену телесигнала, а в Крыму инцидент объяснили хакерской атакой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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