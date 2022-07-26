Захарова: ЕС закрывает глаза на коррупцию в украинском режиме

«Закрывали глаза на тотальную коррумпированность киевских властей. Всё приносилось в жертву амбициям отдельных руководителей ЕС и его стран-членов нанести как можно больший урон России», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, теперь в Европоле должны открыто признавать, что поставляемое Украине оружие «всплывает» в государствах Европы и пополняет арсеналы местной оргпреступности.

Ранее жена президента Украины Елена Зеленская попросила у конгресса США системы ПВО.

