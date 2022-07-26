Захарова: ЕС закрывает глаза на коррупцию в украинском режиме

Европейский союз, продолжая поставки оружия Киеву, закрывает глаза на тотальную коррумпированность украинских властей, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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«Закрывали глаза на тотальную коррумпированность киевских властей. Всё приносилось в жертву амбициям отдельных руководителей ЕС и его стран-членов нанести как можно больший урон России», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, теперь в Европоле должны открыто признавать, что поставляемое Украине оружие «всплывает» в государствах Европы и пополняет арсеналы местной оргпреступности.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
ТЕГИ:КоррупцияУкраинаМария Захарова
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