Захарова: двойные стандарты представителей ОБСЕ на Украине требуют обсуждения

Выявленные в работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине недостатки нуждаются в проведении всестороннего анализа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает RT.

По её словам, двойные стандарты и перекосы в деятельности этой структуры требуют честного, открытого обсуждения и коррекции.

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Дипломат подчеркнула, что руководство полевого присутствия ОБСЕ на Украине обслуживало интересы западных кураторов Киева.

«Прозападная кадровая политика препятствовала занятию гражданами России ответственных позиций в штаб-квартире и региональных структурах миссии», — добавила Захарова.

Ранее Росгвардия заявила о сотрудничестве наблюдателей ОБСЕ и спецслужб Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаОБСЕМария Захарова
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