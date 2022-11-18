Захарова: двойные стандарты представителей ОБСЕ на Украине требуют обсуждения
Выявленные в работе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине недостатки нуждаются в проведении всестороннего анализа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает RT.
По её словам, двойные стандарты и перекосы в деятельности этой структуры требуют честного, открытого обсуждения и коррекции.
Дипломат подчеркнула, что руководство полевого присутствия ОБСЕ на Украине обслуживало интересы западных кураторов Киева.
«Прозападная кадровая политика препятствовала занятию гражданами России ответственных позиций в штаб-квартире и региональных структурах миссии», — добавила Захарова.
Ранее Росгвардия заявила о сотрудничестве наблюдателей ОБСЕ и спецслужб Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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