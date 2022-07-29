В ОБСЕ запустили «московский механизм» в отношении РФ
Представители 38 стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) запустили в отношении России так называемый московский механизм, который применяется для расследования заявлений о серьезных нарушениях государствами своих обязательств в рамках ОБСЕ, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство иностранных дел Франции.
В коммюнике ситуация с правами человека в России называется «тревожной». Отмечается «введение многочисленных ограничительных и пагубных для свободы мер в последние годы». На этом фоне, как следует из заявления, 38 государств-участников ОБСЕ, включая Францию, 28 июля задействовали «московский механизм» ОБСЕ.
Механизм предполагает создание независимой экспертной миссии, которая оценит состояние выполнения Москвой своих обязательств и определит действия правительства РФ, которые привели к нынешней ситуации с правами человека и основными свободами.
Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что в ООН, ОБСЕ и другие международные организации недостаточно реагируют на факты русофобии в мире. По его словам, сейчас россияне оказались в положении народа, находящегося под травлей, так как за границей оказывается давление на русскоязычное население.
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