Захарова дала рекомендации Кравчуку по Минским соглашениям

Официальный представитель МИД России отреагировала на заявления нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука, который «не совсем понимает составляющие особого статуса Донбасса, о котором говорится в минских соглашениях».

«Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (экс-президентам Украины Леониду Кравчуку, Леониду Кучме, Петру Порошенко и действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому - прим. НСН) и попытаться понять, что же записано в Минских соглашениях?» — написала Захарова.

Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с НСН признался, что не удивлен такому заявлению нового главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ).

«Леонид Кравчук пытается двигаться в рамках тех стереотипов поведения, которые у него всегда были: говорить одно, делать другое, пытаться угодить и первым и вторым. "Пройти между капелек". В данном случае это не получится. Есть четкие соглашения, которые надо либо выполнять, либо не выполнять», - отметил Царев.

