Захарова дала рекомендации Кравчуку по Минским соглашениям
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала действующему и бывшим президентам Украины обсудить суть Минских соглашений и прийти к общим выводам. Такой совет Захарова дала в своём Facebook.
Официальный представитель МИД России отреагировала на заявления нового представителя Киева в группе по Донбассу Леонида Кравчука, который «не совсем понимает составляющие особого статуса Донбасса, о котором говорится в минских соглашениях».
«Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (экс-президентам Украины Леониду Кравчуку, Леониду Кучме, Петру Порошенко и действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому - прим. НСН) и попытаться понять, что же записано в Минских соглашениях?» — написала Захарова.
Ранее бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев в беседе с НСН признался, что не удивлен такому заявлению нового главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу (ТКГ).
«Леонид Кравчук пытается двигаться в рамках тех стереотипов поведения, которые у него всегда были: говорить одно, делать другое, пытаться угодить и первым и вторым. "Пройти между капелек". В данном случае это не получится. Есть четкие соглашения, которые надо либо выполнять, либо не выполнять», - отметил Царев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru