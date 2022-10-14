Захарова: Боррель - отъехавший в джунгли «садовник»
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сравнил Европу с садом, за пределами которого находятся джунгли, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.
По ее словам, европейский дипломат – отъехавший «садовник». «Боррель не мог сказать лучше: самая благополучная система, созданная в Европе, своими корнями питалась от колоний, которые безжалостно угнетала», — заявила Захарова. Как отметила представитель внешнеполитического ведомства РФ, подобная логика сегрегации и философия превосходства стали основой фашизма с нацизмом.
Ранее Боррель сказал, что Европа — это сад, а весь остальной мир является джунглями. При этом джунгли могут вторгнуться в сад, поэтому садовники должны его защищать.
Запредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал главу европейской дипломатии «увядшей брюссельской капустой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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