Боррель: ядерная атака против Украины вызовет не ядерный ответ

Ядерная атака против Украины вызовет не ядерный, но мощный военный ответ. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По его словам, масштабы ответных военных мер Запада якобы «приведут к уничтожению российской армии».

Выступая на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге, Боррель уточнил, что ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО. Он также вспомнил слова Владимира Путина о том, что Россия «не блефует», когда говорит о том, что будет защищать свою территорию «всеми доступными средствами». По словам главы европейской дипломатии, западные страны «тоже не блефуют», когда предупреждают о последствиях в случае применения ядерного оружия на Украине.

Боррель: Благополучие ЕС базировалось на российской энергии

Как пишет ТАСС, Боррель добавил, что весь мир заинтересован в том, чтобы конфликт на Украине закончился и ЕС, в том числе, необходимо искать дипломатические пути урегулирования ситуации. При этом ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности признал, что НАТО могла не выполнить часть обещаний России.

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Фото: twitter.com/josepborrell
ТЕГИ:УкраинаЯдерное ОружиеНАТОЕвросоюз
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