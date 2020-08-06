Захарова: Белоруссия должна вернуть задержанных в Россию
Вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана, Минск должен их вернуть на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что Москва не поменяла своей позиции по задержанным в Минске россиянам и готова ее повторить. Представитель российского внешнеполитического подчеркнула, что их вина не доказана.
«Они должны вернуться в Россию», - заявила Захарова журналистам.
Ранее в Белоруссии задержали 33 россиян, которых Минск считает «боевиками ЧВК». Москва неоднократно опровергала эти обвинения. По данным российской стороны, речь идет о простых охранниках, направлявшихся транзитом через Минск в Стамбул. Власти Украины в свою очередь требуют экстрадиции задержанных, так как считают, что они воевали на стороне ополчения в Донбассе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru