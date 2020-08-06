Захарова: Белоруссия должна вернуть задержанных в Россию

Вина задержанных в Белоруссии россиян не доказана, Минск должен их вернуть на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что Москва не поменяла своей позиции по задержанным в Минске россиянам и готова ее повторить. Представитель российского внешнеполитического подчеркнула, что их вина не доказана.

«Они должны вернуться в Россию», - заявила Захарова журналистам.