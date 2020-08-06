Лукашенко рассказал о «гибридной войне» против Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что против его страны ведут «гибридную войну», но он не знает кто. Белорусский лидер подозревает НАТО, Украину и даже «восточных братьев».

«Мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем", - сказал Лукашенко на совещании по обеспечению безопасности избирательной кампании.

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Президент при этом отметил, что ему известны имена, пароли и явки. «Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители», - заявил Лукашенко, не уточнив, о ком идет речь.

Как сообщает белорусское госагентство Белта, речь шла не только о россиянах, которых в Белоруссии обвиняют в подготовке массовых беспорядках.

Ранее в Белоруссии задержали 33 россиян, которых Минск считает «боевиками ЧВК».

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных действиях этих граждан, а безосновательное задержание «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:НАТОРоссияБелоруссия
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