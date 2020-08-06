Лукашенко рассказал о «гибридной войне» против Белоруссии

Президент при этом отметил, что ему известны имена, пароли и явки. «Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители», - заявил Лукашенко, не уточнив, о ком идет речь.

Как сообщает белорусское госагентство Белта, речь шла не только о россиянах, которых в Белоруссии обвиняют в подготовке массовых беспорядках.

Ранее в Белоруссии задержали 33 россиян, которых Минск считает «боевиками ЧВК».

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не имеет информации о каких-либо противоправных действиях этих граждан, а безосновательное задержание «не совсем укладывается в параметры союзнических отношений».

