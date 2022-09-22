Захарова: Байден «приписал» Путину слова о ядерной угрозе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «неприличным» ложное цитирование Джо Байденом заявления Владимира Путина о «ядерной угрозе». Об этом она заявила в эфире «Соловьев Live».

По ее словам, президент США обвинил Россию в том, что она угрожает миру ядерным оружием, при этом «приписав» эти слова российскому лидеру.

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Лидер США Джо Байден на Генассамблее ООН обрушился с обвинениями в адрес России. Так Байден прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Россия готова прибегнуть к любым средствам для защиты своего народа и территории. Президент США заявил, что его российский коллега выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия.

Накануне Владимир Путин в своем обращении к нации заявил, что Россия будет задействовать все имеющиеся средства, если ее территориальной целостности будет грозить опасность.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ядерный УдарВладимир ПутинДжо БайденМария Захарова
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