Захарова: Байден «приписал» Путину слова о ядерной угрозе

Лидер США Джо Байден на Генассамблее ООН обрушился с обвинениями в адрес России. Так Байден прокомментировал слова Владимира Путина о том, что Россия готова прибегнуть к любым средствам для защиты своего народа и территории. Президент США заявил, что его российский коллега выступил с откровенными угрозами применения ядерного оружия.

Накануне Владимир Путин в своем обращении к нации заявил, что Россия будет задействовать все имеющиеся средства, если ее территориальной целостности будет грозить опасность.

