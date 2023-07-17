Захарова: Атаку на Крымский мост спланировали американские и британские спецслужбы

По ее словам, теракт на Крымском мосту был совершен киевским режимом. Захарова назвала его террористическим.

Дипломат подчеркнула, что Соединенные Штаты и Британия руководят террористической группировки, так как все решения украинской стороны принимаются при участии и одобрении американских и британских спецслужб и политических деятелей.

Ранее власти Крыма перекрыли движение по Крымскому мосту, остановили работу паромной переправы и железной дороги. В результате ЧП по мосту погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь в больнице, передает «Радиоточка НСН».

