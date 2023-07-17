Захарова: Атаку на Крымский мост спланировали американские и британские спецслужбы
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на новости про атаку на Крымский мост.
По ее словам, теракт на Крымском мосту был совершен киевским режимом. Захарова назвала его террористическим.
Дипломат подчеркнула, что Соединенные Штаты и Британия руководят террористической группировки, так как все решения украинской стороны принимаются при участии и одобрении американских и британских спецслужб и политических деятелей.
Ранее власти Крыма перекрыли движение по Крымскому мосту, остановили работу паромной переправы и железной дороги. В результате ЧП по мосту погибла семейная пара из Белгородской области, их 14-летняя дочь в больнице, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru