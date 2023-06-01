Захарова: Атакой дронов Киев пытался запугать москвичей

Атака беспилотников на Москву имела цель запугать население Москвы и показать кураторам Украины ее способность к продолжению боевых действий с Россией. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте министерства.

США не намерены расследовать атаку дронов на Москву

Она отметила, что подобная акция не имела никакого военного смысла. Захарова также напомнила, что британский МИД поддержал удары по столице России и заявил, что Киев имеет на это право.

Ранее руководитель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов на столицу России и Московскую область 30 мая была предпринята для того, чтобы «посеять панику», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМария Захарова

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