Она отметила, что подобная акция не имела никакого военного смысла. Захарова также напомнила, что британский МИД поддержал удары по столице России и заявил, что Киев имеет на это право.

Ранее руководитель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель заявил, что атака беспилотных летательных аппаратов на столицу России и Московскую область 30 мая была предпринята для того, чтобы «посеять панику», сообщает «Радиоточка НСН».

